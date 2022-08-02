Воронеж, , 09:52 — REGNUM Площадь Ленина в Воронеже на Новый год будет оформлена совершенно по-новому, об этом написал в телеграм-канале глава администрации Воронежа Вадим Кстенин.

Концепция нового оформления площади Ленина в Воронеже Телеграм-канал Вадима Кстенина

«Уже начинаем подготовку к новогодним торжествам — разработали совершенно новую концепцию праздничного оформления площади Ленина: вместе с архитекторами мы обратились к истории Воронежского края и выполнили ее в тематике «Петровской эпохи». Кроме того, учли многие пожелания горожан: по просьбам воронежцев постараемся в этом году украсить и открыть ее пораньше — в первой половине декабря, а также расширить территорию для прогулок», — написал Кстенин.

Он отметил, что кардинальное изменение оформления площади Ленина, которая на Новый год становится центром городских гуляний, произойдёт впервые за три года. В основу концепции разработчики положили зимние русские забавы и ярмарки 18 века.

Так, входные группы на территорию площади будут представлять собой световые инсталляции по образу«Кикиных палат» — памятника архитектуры петровского барокко. Уже при входе на площадь будет установлена карусель, качели в виде петровских кораблей и горка.

«Центральная часть композиции — это новогодняя ель, украшенная вензелем Петра I, который и ввел традицию ставить и наряжать хвойные деревья. По периметру площади будут расставлены колонны со световыми консолями в виде кораблей. Вдоль ул. Плехановская планируется установить иллюминацию — ростральные колонны. Напротив Никитинской библиотеки разместится ярмарочная площадка, украшенная световой аркадой со стороны проезжей части, и фотозона с фигурой Петра I. Не заходя на площадь, можно будет сфотографироваться у «Императорской кареты», — описал новую концепцию оформления площади Кстенин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Воронеже анонсировали разработку концепции благоустройства пешеходного бульвара Карла Маркса.