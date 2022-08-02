Петропавловск-Камчатский, 2 августа, 2022, 09:52 — ИА Регнум. На Камчатке суд признал виновным 48-летнего мужчину в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Freesmi.by Суд

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В декабре 2021 года осужденный на своём автомобиле заехал на территорию особо охраняемой зоны. Старший инспектор Службы по охране животного мира и государственных природных заказников Камчатского края составлял на него протокол об административном правонарушении, но мужчина был недоволен этим. Он сел за руль автомобиля и наехал на стоящего перед капотом инспектора.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также осужденный возместит потерпевшему инспектору 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, женщину-водителя Елену Солодову, которая пыталась на тротуаре в Санкт-Петербурге сбить собак и их хозяина, подрезала автомобилистов на дороге и наехала на полицейского за выписанный ей административный штраф, заключили под стражу.