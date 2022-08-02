Донецк, 2 августа 2022, 09:51 — REGNUM Боевики ВСУ продолжают наносить удары по жилым кварталам и объектам инфраструктуры Донецкой Народной Республики, для их прекращения необходимо вытеснить украинских силовиков с их позиций в Авдеевке и населённом пункте Пески. Об этом 2 августа заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Цель сил ДНР ближайших дней — занять высоты, которые позволят подразделениям двигаться дальше, уточнил Пушилин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что подразделения Донецкой Народной Республики добились определённых успехов на авдеевском направлении.
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