Санкт-Петербург, , 09:52 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу напомнило горожанам, почему в День Воздушно-десантных войск (ВДВ), который отмечают 2 августа, как и в любой другой день, купаться в фонтанах запрещено.

Традиционные купания в фонтане на день ВДВ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В управлении указали на то, что фонтаны — элементы благоустройства города, которые увлажняют воздух, придают местности эстетический вид и не предназначены для купания. Использование их не по прямому назначению, в том числе для купания в жаркую погоду, небезопасно для человека.

«В процессе эксплуатации вода в фонтане обновляется не часто, и кроме того не очищается и не обеззараживается как в бассейнах, предназначенных для купания и занятия спортом. Высокая температура воздуха также способствует размножению микроорганизмов», — пояснили в ведомстве.

Развлечение в фонтане чревато не только простудой, но и более серьезными заболеваниями — острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюктивитами. Главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А.

«Можно получить травму при падении, а также электротравму, так как к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки», — указали в ведомстве.

Отметим, что по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 2 августа ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем не превысит +22 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее ИА REGNUM сообщало что в День ВДВ власти города подготовили ряд мероприятий, а также памятные акции.

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