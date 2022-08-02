Санкт-Петербург, 2 августа 2022, 09:52 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу напомнило горожанам, почему в День Воздушно-десантных войск (ВДВ), который отмечают 2 августа, как и в любой другой день, купаться в фонтанах запрещено.
В управлении указали на то, что фонтаны — элементы благоустройства города, которые увлажняют воздух, придают местности эстетический вид и не предназначены для купания. Использование их не по прямому назначению, в том числе для купания в жаркую погоду, небезопасно для человека.
«В процессе эксплуатации вода в фонтане обновляется не часто, и кроме того не очищается и не обеззараживается как в бассейнах, предназначенных для купания и занятия спортом. Высокая температура воздуха также способствует размножению микроорганизмов», — пояснили в ведомстве.
Развлечение в фонтане чревато не только простудой, но и более серьезными заболеваниями — острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюктивитами. Главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А.
«Можно получить травму при падении, а также электротравму, так как к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки», — указали в ведомстве.
Отметим, что по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 2 августа ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем не превысит +22 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.
Ранее ИА REGNUM сообщало что в День ВДВ власти города подготовили ряд мероприятий, а также памятные акции.
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