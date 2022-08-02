Бухарест, 2 августа, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Десятки государственных учреждений Румынии в массовом порядке начали закупать туалетную бумагу. Об этом 2 августа сообщает бухарестская газета Jurnalul.

(сс) Elya Туалетная бумага

Согласно официальной информации, соответствующие приобретения уже сделали мэрии городов Клуж-Напока (Северо-западная Румыния), Брашов (центральная часть страны) и Тыргу-Жиу на румынском юге.

Причины подобной акции не разглашаются.

Как передавало ИА REGNUM, 1 августа правительство Румынии объявило о проведении «спецоперации» по истреблению бакланов на черноморском побережье, а также на берегах рек и озер на всей территории страны.