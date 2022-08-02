Тбилиси, 2 августа, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе с начала спецоперации по денацификации Украины по конец июля критиковал США в шесть раз чаще, чем Россию. Об этом говорится в небольшом исследовании, обнародованном грузинской новостной онлайн-платформой OC Media.

Иван Шилов ИА REGNUM Ираклий Кобахидзе

«OC Media проанализировали заявления Кобахидзе, сделанные прессе или о которых сообщалось в прессе с 24 февраля по 27 июля, классифицировав их как критику России, критику Запада, критику Украины, а также заявления против введения санкций против России или помощи Украине каким-либо иным образом», — говорится в сообщении.

Согласно полученным данным, за 154 дня критические замечания в адрес России были сделаны Кобахидзе девять раз, в адрес Украины — 26 раз, а в адрес США — 57 раз.

Стоит отметить, что словесные перепалки между грузинскими и украинскими политиками начались, когда в Грузии отказались вводить санкции против РФ, ссылаясь на недопустимые издержки, и поставлять Киеву оружие, чтобы не быть втянутыми в конфликт. Кроме того, ряд грузинских политиков обвинили посла США в Тбилиси Келли Дегнан в попытке спровоцировать войну между Грузией и Россией.