Дивногорск, Красноярский край, , 09:48 — REGNUM В Красноярском крае вынесен приговор 39-летней жительнице посёлка Верхняя Бирюса Дивногорска, признанной виновной в убийстве двух мужчин. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, 13 февраля 2022 года 23-летний мужчина пришёл в гости к односельчанам, где они начали распивать спиртное. В ходе застолья между гостем и хозяевами произошёл конфликт, из-за чего молодого человека закололи ножом.

«С целью сокрытия содеянного сожители сбросили тело мужчины в подполье, а на следующий день перенесли на участок своего домовладения и присыпали снегом, а также путем сожжения уничтожили имущество потерпевшего, оставшееся у них дома», — отметили в ведомстве.

Спустя три дня, ночью 16 февраля сожители вместе распивали спиртное. Опасаясь, что мужчина сообщит об убийстве в полицию, женщина ударила его ножом в область живота, в результате чего тот скончался.

После возбуждения уголовного дела женщина дала признательные показания. Приговором суда, ей назначено наказание в виде 12 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.