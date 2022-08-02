Штат Огайо, США, 2 августа, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В США продолжаются поиски человека, устроившего стрельбу в баре американского города Коламбус (штат Огайо). Об этом 2 августа сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.

U.S. Air Force Space Command Полиция США

В результате стрельбы погибли два человека, ещё трое получили ранения. Подозреваемому удалось скрыться, его разыскивают.

Обстоятельств происшествия пока нет, мотивы преступника остаются неизвестными.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека погибли в результате стрельбы в баре города Коламбус в штате Огайо в США.