Ростов-на-Дону, 2 августа, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Ростовской области гастрономический фестиваль «Донская уха» собрал более 36 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Уха

Основные торжества в 2022 году состоялись в станице Старочеркасской Аксайского района, где прошли ремесленные ярмарки, винные дегустации, работали развлекательные зоны для детей. Однако праздник омрачили многокилометровые пробки, в которых гости праздника вынуждены были простаивать по нескольку часов. Как сообщили в социальных сетях интернет-пользователи, дорога из станицы Старочеркасской в Ростов-на-Дону, которая обычно занимает около часа, растянулась на долгие пять часов.

Туристические локации работали также в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Неклиновском, Шолоховском, Багаевском и Константиновском районах и на хуторе Курган Азовского района. Всего в рамках фестиваля было сварено более 5 тыс. литров донской ухи.

ИА REGNUM сообщало, что министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко лично выбирал рыбу для ухи на центральном рынке Ростова-на-Дону.