Тайбэй, , 09:45 — REGNUM Артиллерийские учения с боевой стрельбой проведут тайваньские военные в округе Пиндун на юге острова 9 и 11 августа. Об этом 2 августа сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что артиллерийские учения пройдут в рамках продолжения ежегодных учений «Ханьгуан» с целью укрепления боеготовности и огневой мощи вооружённых сил.

Предполагается, что в манёврах будут задействованы самоходные гаубицы M109 и M110.

Кроме того, ещё одни учения в округе Пиндун пройдут 5 сентября, но уже с участием командования армейской авиации и сил специального назначения, а также снайперов.

Второй этап ежегодных военных учений «Ханьгуан» с боевыми стрельбами проходил с 24 по 29 июля.