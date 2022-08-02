Анадырь, , 09:44 — REGNUM На Чукотке с начала путины суммарный объём вылова тихоокеанских лососей составил более 1340 тонн или 56% от запланированного объёма. Больший объём приходится на кету — 877 тонн, что в два раза больше по сравнению с показателем на аналогичную дату двух предыдущих лет. Нерки добыто 457 тонн, горбуши — 6,8 тонн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Лосось Иван Шилов © ИА REGNUM

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Основной объем красной рыбы в 1324 тонны пришелся на 11 рыбодобывающих предприятий. Большую часть лососевых выловили три крупных предприятия.

Рыболовы-любители добыли 1,6 тонн лосося. Объём вылова традиционного рыболовства составили 14,4 тонн. Это объем общин без учета вылова коренных жителей Чукотки, которые отчитываются о вылове один раз в год до 20 января.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае установили сроки и объёмы добычи кеты для промышленного и традиционного рыболовства. Первым промысел лососевых начнется в Тернейском округе с 15 августа.