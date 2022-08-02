* запрещённая в России организация

Вашингтон, 2 августа, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Айман аз-Завахири «оставил за собой шлейф убийств и насилия в отношении американских граждан». Об этом в телевизионном обращении из Белого дома заявил президент США Джо Байден.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

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«Теперь справедливость восторжествовала, и этот лидер террористов больше не существует», — добавил американский лидер.

Байден сказал, что местонахождение Аймана аз-Завахири спецслужбы США установили в начале этого года.

«Он поселился в центр Кабула вместе со своей семьей. После тщательного изучения данных его местонахождении я приказал провести операцию по его ликвидации», — указал глава Белого дома.

По официальным данным, аз-Завахири находился на балконе своего убежища в Кабуле, когда американский беспилотник выпустил по нему две ракеты. В Вашингтоне заявили, что в доме присутствовали и другие члены его семьи, но они не пострадали, и погиб только аз-Завахири.

Американские источники сообщили Associated Press, что лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит в столице Афганистана в результате атаки беспилотника, спланированной ЦРУ.

Напомним, аз-Завахири возглавил «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после смерти Усамы бен Ладена в 2011 году. Он и бен Ладен спланировали теракты 11 сентября 2001 года, его имя значилось в списке «крупнейших разыскиваемых террористов» Соединённых Штатов.