Якутск, 2 августа, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Циркуляция штаммов коронавируса «омикрон» ВА4 и ВА5 стала причиной роста уровня заболеваемости в Якутии. Об этом заявила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по республике Любовь Будацыренова, сообщил 2 августа телеграм-канал заместителя правительства региона Ольги Балабкиной.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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Заявление главного санитарного врача Якутии основано на результатах лабораторных тестов.

«Из 12-ти проб в 11-и — новые четвёртая и пятая линии «омикрона». Поэтому прогнозируется дальнейший рост заболеваемости ковидом», — отметила Любовь Будацыренова.

По её словам, омикрон «кентавр» ВА2.75 в республике ещё не выявлялся.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Якутии выявили 119 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе почти 43% заболевших — жители Якутска.