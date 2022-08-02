Казань, , 10:38 — REGNUM В Татарии через полгода начнут тестировать каждого новорожденного на 36 тяжелых заболеваний. Об этом в интервью «Татар-информ» рассказал главный неонатолог Минздрава России, ректор Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета Дмитрий Иванов.

Новорожденные Rokpc.ru

С его слов, у каждого новорожденного будут брать несколько капель крови, а затем отравлять образцы в Уфу, так как столица Башкирии выбрана местом проведения анализов в Поволжье.

В настоящее время родившихся малышей тестируют на пять болезней.

«Внедрение системы скрининга на редкие заболевания по всей стране приведет к снижению болеющих, смертности и инвалидизации», — заверил врач.

Ранее ИА REGNUM передавало, к 2030 году в РФ должны появиться как минимум десять клеточных продуктов (лекарств), в составе которых находятся выращенные клетки человека, не менее 50 персонализированных тест-систем и по меньшей мере пять генно-терапевтических медпрепаратов, влияющих на структуру ДНК.

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