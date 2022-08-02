Москва, 2 августа, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Москве врачи — сотрудники Центра диагностики и телемедицины разработали первый в России ГОСТ по тестированию искусственного интеллекта (ИИ). Ранее такого документа не существовало, сообщается на сайте мэра столицы.

Искусственный интеллект

Это стандарт, регулирующий проведение клинических испытаний систем искусственного интеллекта. ГОСТ определяет методологию и порядок проведения клинических испытаний систем ИИ, описывает контроль качества процедуры проведения клинических испытаний и т. д.

Национальный стандарт (ГОСТ Р) «Системы искусственного интеллекта в клинической медицине» утвержден и вступает в силу с 1 сентября 2022 года. ГОСТом будут руководствоваться врачи со всей России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Москве составили рейтинг медицинских сервисов на основе искусственного интеллекта.

Читайте подробнее: Создан рейтинг медсервисов в Москве на основе искусственного интеллекта