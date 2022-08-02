Разработан первый в России ГОСТ по тестированию искусственного интеллекта
Москва, 2 августа, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Москве врачи — сотрудники Центра диагностики и телемедицины разработали первый в России ГОСТ по тестированию искусственного интеллекта (ИИ). Ранее такого документа не существовало, сообщается на сайте мэра столицы.
Это стандарт, регулирующий проведение клинических испытаний систем искусственного интеллекта. ГОСТ определяет методологию и порядок проведения клинических испытаний систем ИИ, описывает контроль качества процедуры проведения клинических испытаний и т. д.
Национальный стандарт (ГОСТ Р) «Системы искусственного интеллекта в клинической медицине» утвержден и вступает в силу с 1 сентября 2022 года. ГОСТом будут руководствоваться врачи со всей России.
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Москве составили рейтинг медицинских сервисов на основе искусственного интеллекта.
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