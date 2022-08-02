Таллин, , 09:40 — REGNUM Среднесуточная стоимость электроэнергии на бирже Nord Pool в Эстонии 2 августа составит €382,48 за мегаватт-час (МВт·ч). Это 2 августа следует из данных торговой площадки.

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Также, согласно этим данным, среднесуточный биржевой тариф на электроэнергию в Латвии и Литве будет 2 августа ещё выше и составит €411,75 за мегаватт-час.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля стало известно, что с сентября 2022 года крупнейший газовый концерн Эстонии Eesti Gaas повышает цены для бытовых потребителей — если до этого клиенты платили 1,5 евро/м3 вместе с налогом с оборота, то теперь им придется платить 2,65 евро/м3.