Горно-Алтайск, , 09:40 — REGNUM В Республике Алтай следователи организовали проверку по факту столкновения двух маломерных судов. Инцидент произошёл на Телецком озере днём 30 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Телецкое озеро Дмитрий Кобзев © ИА REGNUM

В результате инцидент пострадали один из судоводителей. Проверка организована по статье «нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта».

«Следователями устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.