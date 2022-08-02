Москва, , 09:45 — REGNUM Российская сторона готова предложить помощь Камбодже, если Пномпень заинтересован в строительстве атомных станций. Об этом рассказал посол России в Камбодже Анатолий Боровик.

Будни Камбоджи Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он отметил, что сейчас обсуждается строительство в Камбодже Центра ядерной науки и технологии, который мог бы стать базой для подготовки профильных специалистов. С его помощью можно сформировать у населения благоприятное отношение к атомной энергетике.

«Сейчас в проработке находится соответствующая «дорожная карта». В случае появления у партнеров интереса к идее строительства АЭС, Россия готова предложить свои знания и опыт», — сказал Боровик в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 4–5 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен посетить столицу Камбоджи Пномпень.

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