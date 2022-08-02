Ярославль, 2 августа, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Скончалась бывшая директор департамента общественных связей правительства Ярославской области Ирина Бенке. Обю этом в социальных сетях написал глава Вологды Юрий Сапожников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

Бенке несколько лет работала заместителем мэра Вологды, с 2019 по 2021 год возглавляла департамент общественных связей Ярославской области.

По данным издания Vologda. poisk.ru, причиной смерти могли стать последствия перенесенного коронавируса. В последние месяцы она жила и лечилась в Вологде. Ирине Бенке было 59 лет.