Донецк, 2 августа 2022, 09:38 — REGNUM Союзные подразделения прорвали оборону украинских войск в направлении Константиновки. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью RT.
По словам Пушилина, союзные войска занимают одну высоту за другой и двигаются дальше.
«Как говорят наши ребята, так близко к Авдеевке они не были уже на протяжении восьми лет», — сказал глава ДНР.
Кроме того, определённые успехи есть в направлении Марьинки и посёлка Пески.
Как сообщало ИА REGNUM, силы ДНР перешли трассу Ясиноватая — Константиновка», заняв важные позиции в направлении города Авдеевка.