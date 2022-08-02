Донецк, , 09:38 — REGNUM Союзные подразделения прорвали оборону украинских войск в направлении Константиновки. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью RT.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин Александр Полегенько © ИА REGNUM

По словам Пушилина, союзные войска занимают одну высоту за другой и двигаются дальше.

«Как говорят наши ребята, так близко к Авдеевке они не были уже на протяжении восьми лет», — сказал глава ДНР.

Кроме того, определённые успехи есть в направлении Марьинки и посёлка Пески.

Как сообщало ИА REGNUM, силы ДНР перешли трассу Ясиноватая — Константиновка», заняв важные позиции в направлении города Авдеевка.