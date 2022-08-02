Ростов-на-Дону, , 09:37 — REGNUM Границу с Россией за сутки пересекли более 19 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 2 августа информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Андрей Турчак в ПВР «Аэлита». Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 19 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил об эвакуации с начала специальной военной операции на Украине более 3 млн человек, в том числе 478 360 детей, а также пересечении 499 610 автомобилей. В России штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения.