2 августа 2022 | Время чтения 8 мин

"Господа командиры, может, кто-то из вас прочтет этот текст и примет правильные решения по поводу ротации и отпусков? Понимаю, что задачи нужно выполнять, но вы всё же имеете дело с живыми людьми"...

Егор Митин, , 19:46 — REGNUM Боец Народной милиции Луганской народной республики в статье для ИА REGNUM проанализировал основные трудности, с которыми сегодня сталкиваются военнослужащие НМ ЛДНР, рассказав о проблемах с людскими резервами, снабжением и статусом мобилизованных.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

В чём состоит основная проблема для корпусов НМ ЛДНР? В том, что довольно часто мы несем существенные и, главное, необоснованные потери. Таким образом, людей становится всё меньше. Пополнения как такового нет. Каких-то резервов нет. Весь возможный человеческий ресурс был брошен на передовую сразу. Это личный состав корпуса и все гражданские, которых удалось выловить в процессе мобилизации.

Из личных наблюдений, в подразделениях осталось 10−20% личного состава. Остальные выбыли по разным причинам.

Интересно то, что задачи ставят без учета потерь. Руководство даёт приказ на выполнение боевой задачи из расчета на 100% личного состава. Однако реально выполнять задачу идут вместо 100 человек — десять. Отсюда как снежный ком потери и, естественно, физическая невозможность выполнить задачу. Командиры среднего звена не всегда владеют точной информацией о ситуации на передовых позициях. Так как младшие командиры, не желая терять людей, вводят их в заблуждение. Люди идут на штурм высоты, с потерями отходят, второй раз так же грудью на пулемет, третий, потом просто игнорируют приказы и имеют на это полное моральное право. При этом позиция со стороны противника обороняется одним пулеметом и потерь не несет.

Короче, всё происходящее напоминает фильм «Штрафбат». С той лишь разницей, что Смерш отсутствует.

Смерш отсутствует, но есть какие-то потешные подразделения, несущие службу на блокпостах, коих несметное количество на всей территории Республики. И всё бы ничего, понимаю, порядок должен быть, но их плотность порой доходит до того, что на каждые 200 метров дороги устанавливают два блокпоста. Количество людей на них разное, часто соизмеримое со взводом. «Воюют» там воины с местным населением. Иногда с нами. Но на работу ДРГ противника это никак не повлияло. Пришли, отработали, ушли…

Спецоперация Mil.ru

Возвращаемся с задачи на отжатой у «великих укров» машине. Грязные, уставшие до полного безобразия. На одном из блокпостов останавливают молодые, здоровые ребята. В новых разгрузках и чистом, уставном обмундировании. Один держит нас в прицеле пулемета.

— Привет, пацаны. Документы на машину есть?

— Ага, есть конечно. У укропов остались. Ты бы еще про оружие и наркотики спросил…

— Понятно, а личные документы есть?

Встречный вопрос не заставил себя долго ждать.

— А у тебя есть?

— Ну нет, конечно, я же на БЗ (Боевая задача).

— Да ладно!

Короче, блокпосты получили приказ на отработку таких, как мы. Но это ладно, может, и есть в этом смысл какой-то. Поражает количество людей на блокпостах. На паре таких блокпостов людей больше, чем тех, кто вторую неделю безуспешно штурмует высоту, постоянно неся потери.

Приказ на следующий день, видимо, был приостановлен. И не напрасно. Еще немного, и мы бы сами решили этот вопрос. Пишу сейчас не на эмоциях, исключительно с целью подробной передачи информации.

С автомобилями у нас огромная проблема. Грузовики, которые официально в нашем распоряжении, совершено не подходят для работы. Для любого расчета ПТУР противника — это приоритетная цель с последующей госнаградой и денежным вознаграждением в случае поражения. Легковушка же менее заметна, к тому же она почти бесшумна. Да и попасть в мелкую и быструю цель гораздо сложнее. Но такие машины нам не дают. Что отбили у противника, то и наше. Правда, частично решается вопрос гуманитарщиками, но это очень длительный процесс. Заявка, покупка, в случае необходимости — ремонт и доставка. Да и с нашей стороны кто-то должен постоянно работать в этом направлении, но ни связи, ни интернета в степи нет. То есть человек, который в контакте с гуманитарщиками, на фронте быть не может. В общем, у нас гуманитарных машин пока нет.

ПТУР Пресс-служба УНМ ДНР

Теперь насчет «Ахмата».

Интересные ребята. Воюют неплохо. Но тоже за каким-то хреном установили свой блокпост в Новодружеске. Что они там блокпостят — непонятно. Это километров пятнадцать от противника. Нас, правда, совсем не трогают. В Алчевске и в Луганске посещают кабаки, при полной боевой, с оружием и боекомплектом, как будто окопы за углом. От Алчевска по прямой до противника 70 км, от Луганска больше 100 км. При этом по старой кавказской привычке могут из автомата в воздух разок-другой шарахнуть. Было, что к женщине клинья подбивали прямо при ее муже. Ну такое.

Расскажу один случай, когда сам пересекся с бойцами «Ахмата» в боевых условиях.

Мы только пришли с позиций. Сделали свою работу и отошли метров на четыреста для эвакуации. Отработали, видимо, эффективно, ибо противник подключил батарею 152-мм гаубиц. Обиделись, наверное. Снаряды прилетали с большой частотой, подняли страшную пыль — это создавало серьезный дискомфорт. Дышать стало нечем. Ну и куски домов вполне могли «отоварить». Такой себе маленький апокалипсис. Тут выходит из остатков какого-то дома парнишка:

— Пацаны, давайте к нам. Тут подвал нормальный. Пересидим, чаю попьем.

Ну да. Ехать было рискованно. Мы зашли вовнутрь. Парни быстро засуетились, чай, горелка, кипяток.

— Сахара, правда, нет, парни, вот мед берите.

Сидим, пьем чай, разговариваем. Я знал, что тут «Ахмат» воюет, но уж больно рожи были славянские. А некоторые откровенно бурятские. Я и спросил:

— А вы откуда, мужики?

— Так «Ахмат» мы.

Я принципиально подошел к каждому, спросил кто откуда — Астрахань, Краснодарский край, Ростовская область.

Ну, короче, парни со всей России — и ни одного с Кавказа. Вполне может быть, что не такие они и профи в плане боевой эффективности. Некоторые откровенно говорили, что это первый боевой опыт. Но всегда их бросали на самые опасные участки фронта, и при этом никто не включал заднюю. По крайней мере при мне.

В моем понимании «Ахмат» разделен на две части. Это глубоко тыловые тиктокеры с угрожающей внешностью, и парни, не всегда понимающие, что такое «Тикток», и не знающие, как выглядит Алчевск. Вот вторым моё глубочайшее почтение и уважение.

Дислокация батальона «Запад-Ахмат» Пресс-служба Главы Чеченской Республики

Теперь о резервистах.

Лично мне не совсем понятны цели и причины мобилизации, но это дело такое. Я не владею всей информацией, возможно, это и было оправдано. Но по факту дважды за время СВО резервисты стреляли по нам. Просто чудо, что без последствий. Так что для разведки эти люди опаснее противника. Да и предъявить им нечего, люди ведь не военные.

Я могу только представить, что резервисты пережили в первые дни СВО.

Едем в тыл на своих «Уралах». Снег тает, дождь идет, грязища ужас, колеи по пояс. Навстречу идет вереница резервистов. Многие с винтовками Мосина образца 1891/1930 годов. Я раньше таких даже не видел. Подсумки под магазины — брезентовые, вещмешки — тоже старые. Просто экспонаты музейные. Куски блестящей строительной термоизоляции, привязанные к вещмешку обувными шнурками, и в руках по несколько сухпайков. Обратил внимание на старика в этой колонне. Приблизительно на восьмом десятке. Идет медленно. Каждый раз с трудом выдергивая промокшие берцы из грязи. Та же «мосинка», но уже с оптикой. В этом исполнении вполне себе снайперское оружие, если, конечно, в умелых руках.

Мы остановились отлить и перекурить. Кто-то из колонны:

— Пацаны, а сколько до Т-образки?

— Так нету там вроде Т-образки… А нет, подожди, километров пятнадцать.

— А, спасибо…

Пока стояли, подошел к нам еще боец:

— Парни, помогите трехсотого вывезти.

Откуда трехсотый, ведь до фронта 30 км? Ну да ладно.

— Куда ехать-то за трехсотым?

Один резервист перестрелял своих же. Пятерых насмерть, одного ранил. Потом сам же и помогал этому недобитому передвигаться. При каких обстоятельствах всё произошло, осталось неизвестным.

Мы довезли их до переправы, где их уже ждали бойцы комендатуры.

Конечно, спустя несколько месяцев язык не поворачивается назвать их резервистами. Теперь это люди с реальным боевым опытом и навыками выживания. Но смертность в их среде и по сей день остается, наверное, самой высокой. Тем более что последнее время их всё чаще привлекают к штурмовым мероприятиям из-за острой нехватки личного состава в бригадах.

Солдаты Анна Рыжкова © ИА REGNUM

И, пожалуй, самый главный и важный вопрос, беспокоящий каждого бойца. Как контрактника, так и резервиста.

Большинство бойцов пять месяцев не были дома. Жены и дети забыли, как они выглядят. Доставкой посылок занимаются гуманитарные организации. И дело это весьма ненадежное. Каких-либо официальных каналов с посылками не существует. Связь по фронту отсутствует. Поговорить с семьей не всегда возможно. Точнее сказать, почти всегда невозможно. Это очень-очень сильно и негативно влияет на боевой дух ребят.

Господа командиры, может, кто-то из вас прочтет этот текст и примет правильные решения по поводу ротации и отпусков? Понимаю, что задачи нужно выполнять, но вы всё же имеете дело с живыми людьми. С живыми, до недавнего прошлого с гражданскими, живыми людьми. Пожалуйста, принимайте правильные решения. Войну заканчивать можно только руками личного состава. То есть нашими руками. Не относитесь к нам как к расходному материалу, ибо иначе будете брать высотки собственноручно.

Оно-то, конечно, понятно, любая война — это хаос. Но хаос, который на 90% зависит от грамотности боевых офицеров разных уровней. Еще 10% можно отнести к действию противника. Рядовой состав на ситуацию с хаосом не влияет никак. Самое важное решение, которое принимает солдат, — это когда нажать на спуск его штатного оружия.

Так что, господа офицеры, ждём ваших решений.