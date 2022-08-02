Париж, , 09:33 — REGNUM Префектура Иль-де-Франс предупредила жителей Парижа о засухе, учитывая малое количество осадков, зарегистрированное в последние месяцы, и связанное с этим падение уровня рек, передает BFM TV.

Засуха Justin Scott

Первый уровень предосторожности в Париже предусматривает мытье дорог, тротуаров, полив зеленых насаждений, но и сокращение бытового потребления воды.

Ожидается, что засуха продлится, поскольку Франция готовится к очередной волне жары. В ближайшие десять дней в стране дождей почти не прогнозируется.

По данным метеорологической службы Франции Météo-France, июль стал вторым самым засушливым месяцем, когда-либо зарегистрированным во Франции с 1958–1959 годов. Суммарная сумма осадков составила 9,7 миллиметра, что на 84% меньше нормы за период 1991–2020 годов.