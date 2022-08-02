Донецк, , 09:33 — REGNUM Артиллерийский обстрел Донецка продолжают украинские военные. Очередные снаряды выпущены по Куйбышевскому району, сообщает 2 августа представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ Никита Третьяков © ИА REGNUM

В 08:58 зафиксирован обстрел с позиций в населённом пункте Первомайское. По Куйбышевскому району выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Это уже девятый обстрел Донецка, зафиксированный 2 августа после 06:00.

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