Калуга, 2 августа, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Калуге появится мемориальная доска в память о министре юстиции и генерал-прокуроре правительствующего Сената Николае Манасеине, который в 1866–1867 годах занимал должность прокурора калужского окружного суда. Доску установят на одном из зданий Присутственных мест, которое XIX веке занимал калужский окружной суд. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главного архитектора Калуги Алексея Комова.

kaluga-gov.ru Эскизы к будущим калужским памятникам

В 2022 году также планируется установить памятник пограничникам всех поколений.

«Один из них в советской форме, другой в современной. И на столбе два герба — советский и современный российский. Это, по сути, такой монумент на страже традиций, что очень важно», — отметил Алексей Комов.

Памятник главному герою фильма снимавшегося в Калуге фильма Станислава Ростоцкого «Белый Бим Черное ухо» работы скульптора Ивана Сакманова высотой около 1,3 метра установят у входа в Дом печати на улице Марата, где пёс в фильме дожидался своего хозяина. На постаменте будет воспроизведен шрифт афиши, которая вышла вместе с фильмом. Установка памятника приурочена к 45-летию выхода фильма на экраны.