Ростов-на-Дону, 2 августа, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в День Воздушно-десантных войск, 2 августа, отключили фонтаны. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении благоустройства и лесного хозяйства.

Дарья Драй ИА REGNUM В День ВДВ отключат все фонтаны в центре Петербурга

Уточняется, что фонтаны не работают с 1 августа. Причину их отключения власти не называют. Сооружения начнут наполнять водой только утром 3 августа.

В День ВДВ в Ростове-на-Дону запланированы два концерта — в парках имени Горького и Островского.