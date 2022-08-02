Сочи, Краснодарский край, 2 августа, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Новые альтернативные дороги, которые свяжут районы Сочи, будут построены в ближайшие пять лет. Об этом написал в телеграм-канале глава администрации города Алексей Копайгородский по результатам совещания под председательством вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина.

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Пятилетний план дорожного строительства утверждён по поручению президента России, ключевой его задачей является расширение дорог, в том числе в южном направлении.

Строительство новых дорог в Сочи, отметил мэр, поможет избежать заторов на самых загруженных трассах.

«В сентябре будут готовы технико-экономические обоснования по пяти приоритетным участкам на пути от Джубги в Сочи. Первоочередные — обход Адлера и третья очередь обхода Сочи. Предварительно взят за основу вариант обхода Адлера на четыре полосы протяжённостью более восьми километров. Новая дорога может разгрузить А-147 на треть», — сообщил Копайгородский.

По данным, которые привели в пресс-службе администрации города, среднесуточный трафик в районе Хосты и Кудепсты сейчас составляет около 75 тысяч автомобилей. По предварительным данным, на выходе с обхода в направлении микрорайона Адлер трафик составит около 14 тысяч автомобилей в сутки, из них почти половина — пассажиропоток в аэропорт. В направлении Красной Поляны прогнозируется около 10 тысяч единиц автотранспорта ежесуточно.

Предварительно рассматривается вариант обхода Адлера в четырехполосном исполнении: скорость движения на трассе будет не менее 80 км/ч, планируется строительство трех пар тоннелей и возведение пяти пар эстакад с максимальной высотой опор до 80 метров, устройство трех транспортных развязок, самая крупная из них — в районе села Орел-Изумруд.