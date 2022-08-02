Лондон, 2 августа 2022, 09:29 — REGNUM Футболисты Английской премьер-лиги (АПЛ) больше не хотят вставать на колено перед матчами, поскольку считают, что эта акция потеряла значение. Об этом 2 августа сообщает Daily Mail.
По информации издания, капитаны 20 клубов лиги обсуждали этот вопрос на встрече и пришли к выводу, что эту акцию лучше проводить только на избранных матчах, которые привлекают наибольшее внимание.
Отмечается, что этот вопрос, скорее всего, будет отдельно решаться перед каждой игрой.
Напомним, акция с преклонением колена была придумана в поддержку американского движения по борьбе с расизмом Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих имеют значение»).
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