Лондон, , 09:29 — REGNUM Футболисты Английской премьер-лиги (АПЛ) больше не хотят вставать на колено перед матчами, поскольку считают, что эта акция потеряла значение. Об этом 2 августа сообщает Daily Mail.

По информации издания, капитаны 20 клубов лиги обсуждали этот вопрос на встрече и пришли к выводу, что эту акцию лучше проводить только на избранных матчах, которые привлекают наибольшее внимание.

Отмечается, что этот вопрос, скорее всего, будет отдельно решаться перед каждой игрой.

Напомним, акция с преклонением колена была придумана в поддержку американского движения по борьбе с расизмом Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих имеют значение»).

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