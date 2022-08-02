Санкт-Петербург, 2 августа, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Проверку фактов необоснованного завышения цен на продукты питания в российских воздушных гаванях призвал провести депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Копию его обращения на имя министра транспорта РФ Виталия Савельева 2 август приводит RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

По словам депутата петербургского законодательного собрания, к нему поступает большое количество жалоб от граждан РФ, возмущенных необоснованно высокими ценами на продукты и услуги питания в российских аэропортах.

«Согласно поступающим обращениям, в ряде случаев стоимость одной бутылки воды 0,5 л может достигать 300 рублей. При этом аналогичная бутылка воды вне аэропорта стоит не более 50—100 рублей. Цены на продукты питания или услуги общественного питания в аэропортах также вызывают у многих оторопь», — отмечается в обращении.

Также Крупник указал, что себестоимость обслуживания на объектах транспортной инфраструктуры дороже, чем, к примеру, на городских улица, что связано с дополнительными затратами на логистику и обеспечение мер безопасности. При этом он добавил, что накрутка цен в отечественных аэропортах может составлять от 200 до 300%.

Кроме того, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга отметил, что у пассажиров в этой ситуации нет альтернативы и они вынуждены приобретать продукты питания по таким необоснованно высоким ценам.

«В данной связи прошу Вас провести проверку изложенных фактов необоснованного завышения цен на продукты питания на объектах авиационной транспортной инфраструктуры. В случае подтверждения информации прошу привлечь Федеральную антимонопольную службу для урегулирования ситуации и наказания недобросовестных предпринимателей», — добавляется в сообщении.

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