Самара, 2 августа, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Глава Самарской областиДмитрий Азаров поздравил воинов-десантников с Днем Воздушно-десантных войск России. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Алексей Колчин ИА REGNUM ВДВ

«История «крылатой пехоты», которая по праву считается элитой Российских Вооруженных сил — это история подвига, мужества и самоотверженности во имя и во славу нашей Родины», — сообщил самарский губернатор.

Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны воины-десантники выполняли самые ответственные, трудные, требовавшие самопожертвования задачи, проявляя при этом ратную доблесть, отвагу и подлинный героизм.

«Несокрушимую силу духа «голубые береты» продемонстрировали в ходе целого ряда военных операций — в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирии», — заявил глава российского региона.

Азаров подчеркнул, что в настоящее время российские парни проявляют мужество и отвагу в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.

«Мы гордимся их стойкостью, неустрашимостью и беззаветной преданностью Отечеству при выполнении задач, поставленных президентом Владимиром Владимировичем Путиным, по демилитаризации и денацификации Украины», — заявил он, отметив, что бывших десантников не бывает.

Азаров поблагодарил самарцев, скрепленных десантным братством, за верность своему патриотическому и гражданскому долгу, а также за честную службу.

«Желаю вам, дорогие друзья, а также вашим родным и близким крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и всего самого доброго!», — отметил он.