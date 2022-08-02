Степанакерт, 2 августа, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Нагорном Карабахе на линии соприкосновения с азербайджанскими силами на утро 2 августа сохраняется «стабильное напряжение». Об этом сообщает пресс-служба минобороны Арцаха.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Руководство республики совместно с командованием сил обороны и командованием российских миротворческих войск предпринимают шаги по разрядке напряжённости и недопущению дальнейшей эскалации», — говорится в сообщении.

В карабахском минобороны напомнили, что накануне был ранен военнослужащий в результате стрельбы с азербайджанской стороны. Его жизни ничего не угрожает.

Стоит отметить, что в течение 31 июля в минобороны Азербайджана трижды обвиняли армянскую сторону в обстрелах. Ереван каждый раз опровергал эти заявления. В минобороны Армении также опровергли сообщения в СМИ, что на азербайджанской границе напряжённая ситуация.