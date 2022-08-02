Ульяновск, , 09:24 — REGNUM В Ульяновской области снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Соответствующие данные публикует управление Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По оперативной информации ведомства, 1 августа в регионе официально выявлен 31 носитель коронавируса, что на семь заболевших меньше, чем было 31 июля. Отметим, что более 30 заболевших стали вновь ежедневно выявлять в Ульяновской области с 20 июля.

Проведено за весь период 2 196 655 лабораторных исследований на SARS-CoV-2.

Напомним, что в Ульяновской области привились от ковида более 740 жителей, в том числе двумя компонентами (то есть завершили вакцинацию) укололись свыше 692 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 204 439 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 199 247 человек, скончались 4725 ковид-пациентов.

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