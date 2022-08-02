Санкт-Петербург, , 09:27 — REGNUM В Санкт-Петербурге во вторник, 2 августа, вновь пройдут дожди, но они будут кратковременными. Такой прогноз 2 августа приводит специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Дождь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Погодную обстановку в Северной столице будет определять тыловая часть циклона, центр которого уходит на территорию Республики Карелия. Циклон сформирует облачную с прояснениями погоду, но местами всё же выпадут осадки.

Температура воздуха составит +20…+22°, в Ленинградской области — +19…+24°. Ветер южный, юго-западный со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет повышаться и достигнет отметки в 760 мм рт. ст., что около нормы.

Напомним, что в Санкт-Петербурге с вечера 1 августа до ночи 2 августа шли дожди. Выпало более 30% месячной нормы осадков. В среду синоптик обещает сухую погоду. При этом в городе станет немного теплее.

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