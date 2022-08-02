Благовещенск, 2 августа 2022, 09:31 — REGNUM В Амурской области от посетителей поликлиник и больниц требуют надевать маски, несмотря на отмену обязательного масочного режима в регионе. Губернатор региона Василий Орлов 2 августа во время прямого эфира объяснил такие меры началом новой волны распространения коронавирусной инфекции в мире.
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Он добавил, что во всех случаях, где возникает высокие риски заражения, власти региона пока перестраховываются. Например, в летние лагеря за пределами региона детей отправляют только с ПЦР-тестами, и по возвращении также проверяют, не заразился ли ребёнок COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, ограничения, которые вынужденно вводились в Амурской области из-за пандемии COVID-19, были полностью отменены 8 июля. Такое решение приняли Роспотребнадзор и правительство региона.