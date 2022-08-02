Благовещенск, 2 августа, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Амурской области от посетителей поликлиник и больниц требуют надевать маски, несмотря на отмену обязательного масочного режима в регионе. Губернатор региона Василий Орлов 2 августа во время прямого эфира объяснил такие меры началом новой волны распространения коронавирусной инфекции в мире.

Yarregion.ru Масочный режим

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«К счастью, эта, седьмая, волна идет более легко. Вместе с тем, расслабляться точно рано. В поликлиники, как правило, приходят люди, которые имеют проблемы со здоровьем. На входе идентифицировать их заболевание сложно, поэтому считаю требование носить маски целесообразным и обоснованным. Как только будет возможность отменить масочный режим и другие ограничения, мы это сделаем. Если честно, они и у нас тоже в печёнках сидят», — сказал Василий Орлов.

Он добавил, что во всех случаях, где возникает высокие риски заражения, власти региона пока перестраховываются. Например, в летние лагеря за пределами региона детей отправляют только с ПЦР-тестами, и по возвращении также проверяют, не заразился ли ребёнок COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения, которые вынужденно вводились в Амурской области из-за пандемии COVID-19, были полностью отменены 8 июля. Такое решение приняли Роспотребнадзор и правительство региона.