Ярославль, , 09:22 — REGNUM В Ярославле при ремонте Волжской набережной повредили старинную булыжную мостовую. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила градозащитница Ольга Мазанова.

Работы на Волжской набережной в Ярославле Материалы письма Ольги Мазановой

Фотографии работ появились 1 августа в социальных сетях. На них видно, что рабочие сняли асфальт и обнаружили под ним булыжную мостовую. Частично мостовая была демонтирована с помощью экскаватора, а булыжники свалены рядом. Ольга Мазанова считает, что таким образом повреждён культурный слой Ярославля, который является объектом культурного наследия федерального значения. Письмо об этом она написала на имя директора департамента охраны объектов кульурного наследия Натальи Грушевской.

«На место булыжного мощения (проезжую часть) засыпали песок и щебенку и начали сверху укладывать новый асфальт. На месте проведения работ по благоустройству 1 августа 2022 г. не было замечено никаких археологов. По моему мнению, самовольный демонтаж исторического булыжного мощения является нарушением закона 73-ФЗ, т. к. при обнаружении дорожными работниками булыжной мостовой, строители должны были сразу остановить работы и сообщить о находке орган охраны объектов культурного наследия», — написала градозащитница в письме в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Мазанова просит департамент объяснить, были ли согласованы департаментом работы по благоустройству Волжской набережной, проводилась ли историко-культурная экспертиза. Кроме того, она требует остановить работы и спасти булыжную мостовую от дальнейшего уничтожения.