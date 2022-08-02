В Ярославле просят остановить уничтожение булыжной мостовой на берегу Волги
Ярославль, 2 августа, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Ярославле при ремонте Волжской набережной повредили старинную булыжную мостовую. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила градозащитница Ольга Мазанова.
Фотографии работ появились 1 августа в социальных сетях. На них видно, что рабочие сняли асфальт и обнаружили под ним булыжную мостовую. Частично мостовая была демонтирована с помощью экскаватора, а булыжники свалены рядом. Ольга Мазанова считает, что таким образом повреждён культурный слой Ярославля, который является объектом культурного наследия федерального значения. Письмо об этом она написала на имя директора департамента охраны объектов кульурного наследия Натальи Грушевской.
Мазанова просит департамент объяснить, были ли согласованы департаментом работы по благоустройству Волжской набережной, проводилась ли историко-культурная экспертиза. Кроме того, она требует остановить работы и спасти булыжную мостовую от дальнейшего уничтожения.