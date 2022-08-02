Санкт-Петербург, 2 августа, 2022, 09:23 — ИА Регнум. За ночь в Санкт-Петербурге выпало более трети месячной нормы осадков, подвели 2 августа итоги непогоды в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Елена Молчанова ИА REGNUM Сильный дождь в Петербурге подтопил улицы

Ранее ИА REGNUM предупреждало, что в ночь с 1 на 2 августа к Петербургу подойдет циклон «Фрида», который принесет очень сильные дожди. Среднее количество осадков, выпавших в городе в ночь на 2 августа, — 35,23 мм. При этом объем стоков, принятых в централизованную систему водоотведения города, составил почти 3,5 млн кубических метров.

Несмотря на то, что туча накрыла всю Северную столицу, больше всего от непогоды досталось трем районам города — Колпинскому (48,18 мм с интенсивностью 5,32 мм за 20 мин), Пушкинскому (42,93 мм с интенсивностью 4,93 мм за 20 минут) и Красносельскому (42,81 мм с интенсивностью 10,73 мм за 20 минут).

«За это время в адрес предприятия поступило 126 заявок на возникновение скоплений воды. Бригады оперативно отработали обращения, провели обследования и обеспечили отведение воды при помощи специализированной откачивающей техники», — заметили на предприятии.

Отметим, что в настоящее время вся вода полностью принята в систему дождевой канализации.