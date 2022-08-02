Токио, 2 августа, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время приуроченного к годовщине американской атомной бомбардировки 6 августа визита в Хиросиму проведёт встречу с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Об этом генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно 2 августа заявил на пресс-конференции в Токио.

Media.iwm.org.uk Разрушенная Хиросима после атомной бомбардировки

Хирокадзу Мацуно «Генсек ООН Гутерреш с 5 по 8 августа посетит Японию. Он примет участие в церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа и встретится с премьер-министром Кисидой».

После визита в Хирасиму Гутереш прибудет в Токио, где проведёт переговоры с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси.

Ранее, 9 августа 2018 года, Гутерреш принял участие в церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки. Посетить в следующем году церемонию в Хиросиме ему помешала пандемия коронавируса.

В мае спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что США являются единственной страной, применившей ядерное оружие. В конце Второй мировой войны полному уничтожению подверглись мирные города Хиросима и Нагасаки, что не оправдывалось никакой «военной необходимостью». Своей ответственности за это преступление Соединённые Штаты до сих пор не признали.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида 1 августа, в ходе обзорной конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), представил новую концепцию ядерного разоружения «Хиросимский план действий», которая должна стать «первым шагом на пути к безъядерному миру».

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