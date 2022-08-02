Донецк, 2 августа, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел нескольких населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 2 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

В 8:15 с позиций в Красногоровке ВСУ обстреляли Александровку, выпустив десять снарядов калибра 122 мм.

В 8:47 с того же города был открыт огонь по Донецку, выпущено семь снарядов калибра 152 мм.

В 8:55 из Авдеевки обстреляна Ясиноватая, выпущено три снаряда калибра 122 мм.

В 8:54 из Первомайского обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.