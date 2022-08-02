Нью-Йорк, США, 2 августа, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Китай намерен своеобразным способом привлечь внимание членов Совета Безопасности ООН к теме изменения климата. Представители КНР, которая председательствует в СБ ООН в августе, пообещали, что будут реже включать кондиционеры в помещении Совбеза, «чтобы скорректировать температуру, чтобы было теплее». Об этом 2 августа на брифинге заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

(сс) MAKY OREL Веер

«Мы слышим призывы Генерального секретаря ООН в связи с изменением климата каждый день, — напомнил дипломат. — Мы продемонстрируем, что настроены серьёзно. Это маленький, но символичный шаг в верном направлении [в борьбе с глобальным потеплением]».

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В этой связи он посоветовал членам Совбеза не носить галстуки в ООН в августе. Также, по его словам, с высокой температурой и с высокой напряжённостью в зале Совета Безопасности ООН поможет бороться веер. Чжан Цзюнь добавил, что вручит такие сувениры коллегам по Совету Безопасности.