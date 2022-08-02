Москва, 2 августа, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Свои поздравления с Днём Воздушно-десантных войск направил всем проходившим и проходящим военную службу в этом роде войск президент России Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы 2 августа обнародован на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днём Воздушно-десантных войск. Вам выпала высокая честь служить в легендарной «крылатой пехоте», принадлежать к этой сплочённой, непобедимой когорте», — говорится в поздравлении.

Также российский лидер отметил, что десантники всегда отличались сильным характером, волей, бесстрашием и братской взаимовыручкой, а также готовностью защищать Отечество по первому зову.

«Нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество. И конечно, умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции», — также указал Путин.

Кроме того, президент РФ высказал уверенность в том, что десантники и далее будут надёжно стоять на страже национальных интересов нашей страны и вносить значимый вклад в укрепление боевой мощи российских Вооружённых Сил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил десантников с Днём Воздушно десантных войск и отметил, что в специальной военной операции на Украине личный состав ВДВ действует смело, грамотно и решает самые сложные задачи.