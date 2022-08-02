Зверево, Ростовская область, 2 августа, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Два человека погибли, ещё двое пострадали в результате ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Дорожный инцидент случился около 19:30 мск 1 августа в Звереве. Водитель Hyundai Elantra, совершая обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным Opel Astra. В результате автокатастрофы оба водителя погибли на месте. Две пассажирки Hyundai Elantra, в том числе 15-летняя девочка, получили травмы.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.