Берлин, 2 августа, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался в защиту премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которого критикуют из-за решения вернуть турбину Газпрому, пишет Globe and Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Я считаю критику Трюдо и его правительства абсолютно безосновательной. Решение отправить турбину едва ли является услугой Газпрому. Это мощный сигнал поддержки Германии и Европы… Как ослабление Германии и Европы может помочь Украине?» — сказал Шольц.

Он также добавил, что категорически не согласен с заявлениями, что Газпром «одурачил» Трюдо после того, как российская госкорпорация заявила, что не может гарантировать поставки газа из-за чрезвычайных обстоятельств.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо за возвращение газового оборудования для «Северного потока» вопреки санкционным мерам.

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