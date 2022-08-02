Вашингтон, 2 августа, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Энергетический кризис в Европе набирает обороты, ситуация превращается из «плохой» в «ужасную». Такую оценку даёт Bank of America, сообщает новостной портал Business Insider.

Марина Захарова ИА REGNUM Париж

Специалисты Bank of America отмечают, что европейским странам может не хватить газовых запасов на период холодов — «Северный поток» работает на 20% от своей мощности. Евросоюз планирует широкомасштабное нормирование спроса.

«Ситуация с газом в Евросоюзе за последний месяц стремительно превращается из «плохой» в «ужасную», — говорится в публикации.

Германия и Франция уже изыскивают способы нормировать поставки. В некоторых германских городах перестали подсвечивать исторические памятники и здания ради сбережения энергии.

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