Уфа, 2 августа, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Башкирии намерены наладить экспорт подсолнечного масла, древесины и нефтегазового оборудования в Иран. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Khabkrai.ru Заготовка древесины в Хабаровском крае

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Сообщается, что чрезвычайный и полномочный посол Ирана в РоссииКазем Джалали в ходе визита в Башкирию сообщил о заинтересованности Ирана в расширении поставок нефтегазового оборудования, подсолнечного масла и древесины из этого российского региона.

Отмечается, что по итогам 2021 года Иран занимает десятое место во внешнеторговом обороте Башкирии с долей почти в три процента.

«Основная проблема для предпринимателей — это сложности в выстраивании прямых коммуникаций. В связи с тем, что многие компании республики работают с Ираном не напрямую, а через посредников доля Ирана во внешнеторговом обороте Башкирии может быть намного выше упомянутых 3%. Важно наладить прямые связи с иранским бизнесом», — приводит пресс-служба слова министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности БашкирииМаргариты Болычевой.