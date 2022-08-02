Москва, , 12:41 — REGNUM ВЦИОМ измерил уровень информированности россиян о мерах национального проекта «Демография» по четырем направлениям: «поддержка семей», «содействие занятости», «поддержка старшего поколения», «здоровый образ жизни». Опрос проходил среди людей старше 18 лет в июне 2022 года.

Дети Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

Среди наиболее популярных мер оказались: материнский капитал, ежемесячные выплаты на детей до трех лет, семейная ипотека, строительство новых спортивных объектов, диспансеризация людей старшего возраста и программы бесплатного переобучения для определенных категорий граждан.

Поддержка семей

Три самых известных меры нацпроекта «Демография»:

материнский капитал — о нем знают 98%;

ежемесячные выплаты на детей до трех лет — 91%;

семейная ипотека — 86%.

Более половины респондентов (59%, +6 п. п. за последние полгода) отмечают увеличение заботы о семьях с детьми со стороны государства. Наибольшее количество положительных оценок дают женщины и респонденты старше 60 лет, которые являются главными благополучателями нацпроекта.

Программой «Материнский капитал» воспользовались 33% семей опрошенных респондентов, этот показатель вырос на 8 п. п. с декабря 2020 года. Среди респондентов, относящихся к категориям «многодетные семьи» и «семьи с детьми школьного возраста», более половины заявили об использовании программы «Материнский капитал» (63−64%).

Содействие занятости

Топ-3 мер по содействию занятости:

программы бесплатного переобучения для определенных категорий граждан — о них знают 74%;

центры занятости «Работа России» — 70%;

создание новых мест в яслях для детей до трех лет — 44%.

Поддержка старшего поколения

Наиболее известным мероприятием по поддержке старшего поколения является диспансеризация людей старшего возраста (76%). Более трети респондентов информированы о программе «Активное долголетие» (38%), о бесплатной доставке людей в возрасте от 65 лет в медицинские учреждения в сельской местности для проведения обследований — треть (33%). На 14 п. п. (до 34%) выросло с 2020 года число людей, которые сами или их родственники пользовались программами диспансеризации людей старшего возраста.

Здоровый образ жизни

Наиболее известными мероприятиями направления ЗОЖ являются строительство новых спортивных объектов (80%) и регулирование продажи алкоголя и табака (72%). Респонденты чаще отмечают позитивные изменения в уменьшении курения в общественных местах и повышении доступности спортивной инфраструктуры (с этим согласны по 65% респондентов соответственно).

Кроме того, 51% опрошенных соглашается, что люди стали более ответственно относиться к рациону питания. Говоря о своем образе жизни, чаще всего респонденты отмечают, что они не курят, перестали курить или стали курить меньше (64%), а также что не пьют, перестали пить или стали реже употреблять алкоголь (62%).

Кроме того, 40% отмечают, что следят за своим весом, а 38% — правильно питаются. Почти половина опрошенных декларирует регулярные занятия спортом (48% занимаются физкультурой, спортом регулярно, несколько раз в неделю), 12% — несколько раз в месяц.

Ключевой фактор, препятствующий занятиям физкультурой, спортом, по словам респондентов, не проявляющих физическую активность, — нехватка свободного времени (46%), а также плохое состояние здоровья (27%), менее существенные причины — недостаток денег (21%), лень (19%).

«Из результатов опроса видно, что самыми популярными стали меры поддержки по двум векторам: рождаемость и долголетие, что и определяет общее целеполагание нацпроекта. Рожать больше, жить дольше», считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова. Корреспонденту ИА REGNUM она также пояснила:

«В части рождаемости государство включается в обеспечение базового пакета молодой семьи: маткапитал, выплаты на детей до трех лет, льготная семейная ипотека. Потребность в финансовой безопасности — это ключевой запрос для молодых родителей, ответы на вопросы где жить, какими средствами обеспечивать малыша сейчас и в будущем.

К рождению ребенка сегодня подходят ответственно, и государство способствует этому чувству уверенности в завтрашнем дне, предлагая «подушку безопасности». Той же цели социальной безопасности способствуют меры по поддержки занятости. Спросить родителей эпохи 90-х, каково было рожать в то непростое время?

Демографическая яма образовалась не только из-за разгула преступности, но и провала социальных гарантий. Сейчас ситуация в корне другая, и это материальное воплощение заложенного поправкой в Конституцию РФ принципа — «дети как важнейший приоритет государственной политики России». Что касается долголетия, важный компонент — превентивные меры. Как известно, лучше ходить по врачам, не когда уже заболел, а диагностировать на ранней стадии.

Диспансеризации людей старшего возраста дает такую возможность, важно, что люди знают об этой мере поддержки. С другой стороны, строительство спортивных объектов, как и регулирование реализации алкоголя и табака — это тоже превентивные меры, только с охватом практически всех возрастных категорий, формирование здоровых привычек и «ЗОЖ"-среды, которое будет работать на демографию не сиюминутно, а «в долгую»».

Всероссийский опрос проведен ВЦИОМ в июне 2022 года методом телефонного опроса, число регионов опроса — 80, целевая аудитории — население РФ старше 18 лет, объем выборки опроса — 2000 респондентов, ошибка выборки +/-2,2%.

Напомним, национальный проект «Демография» касается практически всех граждан России: поддержка семей с детьми, активного долголетия, занятости и здорового образа жизни.

Благодаря нацпроекту, можно получить консультации специалистов в более 750 центрах здоровья для взрослых и детей, которые функционируют на базе поликлиник. Также появляются возможности для массовых занятий физкультурой и спортом. Закупается новый инвентарь и оборудование для спортивных объектов. Помимо этого нацпроект поддерживает и корпоративные программы по укреплению здоровья.