Саратов, , 09:17 — REGNUM Саратовский аэроклуб имени Ю. А. Гагарина станет межрегиональным центром малой авиации. В рамках третьего этапа реконструкции на объекте начали строить новую взлетно-посадочную полосу с возможностью посадки воздушных судов весом до 12 тонн. Об этом сообщается в телеграм-канале «Володин. Саратов».

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Завершить работы на полосе планируют до сентября.

«Аэроклуб станет межрегиональным центром малой авиации. Учитывая, что будет новая взлетно-посадочная полоса, также появятся дополнительные возможности для санавиации региона», — цитирует Вячеслава Володина телеграм-канал.

Также спикер Госдумы предложил проанализировать вопросы по восстановлению техдвора, выноса хозяйственных построек и установки нового ограждения для полного завершения реконструкции аэроклуба.

Аэродром расположен в 12 км севернее Саратова и является объектом культурного наследия.

Официальной датой создания Саратовского аэроклуба считается 4 апреля 1933 года, однако его устав был утвержден еще в 1910 году и внесен в реестр обществ и союзов. Впервые самолет в небе над Саратовом появился 26 сентября 1910 года. За годы Великой Отечественной войны здесь подготовили более 600 курсантов, 28 из них стали Героями Советского союза. В 1974 году аэроклубу присвоено имя Ю. А. Гагарина.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году на обслуживание саратовского аэроклуба встал новый легкомоторный самолет ТВС-2МС, которым оснастили службу воздушной санитарной авиации Саратовской области.

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