Донецк, , 09:13 — REGNUM Украинские войска за последние сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 48 раз. Об этом 2 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

По данным представительства, с 6:00 1 августа по 6:00 2 августа противник 48 раз открывал огонь. Всего выпущено 355 единиц боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки при обстрелах погиб один мирный житель, четыре человека получили ранения.