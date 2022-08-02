Донецк, 2 августа 2022, 09:13 — REGNUM Украинские войска за последние сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 48 раз. Об этом 2 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства, с 6:00 1 августа по 6:00 2 августа противник 48 раз открывал огонь. Всего выпущено 355 единиц боеприпасов.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки при обстрелах погиб один мирный житель, четыре человека получили ранения.