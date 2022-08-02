Тбилиси, , 09:12 — REGNUM Заявление от том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уходит из политики, является частью плана по его освобождению из тюрьмы. Об этом 1 августа заявил журналисткам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Политик отметил, что об этом сказал соратник экс-президента, председатель основанной им партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия. Тот ранее предположил, что заявление об уходе Саакашвили из политики — «стратегия защиты» адвокатов.

«Всё это — простой тактический манёвр адвокатов. Интересно, почему выдал этот секрет формальный председатель [ЕНД] Никанор Мелия», — сказал Кобахидзе.

По его мнению, такое заявление Мелии свидетельствует о том, что в «Нацдвижении» начался раскол и началось внутреннее противостояние. Кобахидзе добавил, что разговоры о вывозе Саакашвили за границу на лечение уже «утомили» общество.

Напомним, адвокат Саакашвили Виктор Гелбахиани впервые 30 июля заявил, что экс-президент хочет уйти из грузинской политики. Бывший президент данное заявление пока не прокомментировал лично. До этого он на протяжении нескольких месяцев заявлял, что из-за серьёзных болезней скоро умрёт, если его срочно не вывезут лечиться за границу.

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